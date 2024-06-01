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Протягом майже 1,5 року за злочини проти дітей засуджено понад 2000 осіб

Прокурори захистили права 13 862 дітей. Близько чверті з них постраждали від війни.

Протягом майже 1,5 року за злочини проти дітей засуджено понад 2000 осіб
Фото ілюстративне
Фото: МВС

Протягом 2023 та 4-х місяців 2024 року ювенальні прокурори захистили права 13 862 дітей. Близько чверті з них постраждали від війни.

Про це йдеться у звіті Офісу генпрокурора.

До суду скерували обвинувальні акти щодо вчинення 5 726 злочинів проти дітей. Засуджено за такі злочини 2 009 осіб.

Також розслідують понад 3 800 воєнних злочинів, вчинених проти дітей в ході агресії РФ. За результатами розслідування 54 особам повідомлено про підозру, 31 особу засуджено.

"Водночас прокурори Департаменту Офісу Генерального прокурора щодо захисту інтересів дітей не припиняють роботу як із протидії злочинам проти неповнолітніх, так і щодо запобігання дитячій злочинності", – йдеться у повідомленні.

У категорії злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей зареєстровано 1 022 кримінальних провадження. 270 осіб засуджено. Дані щодо 727 осіб внесено до «реєстру педофілів».

Крім того, у Офісі генпрокурора нагадали, що минулого року стартував пілотний проєкт імплементації стандартів правосуддя, дружнього до дитини. Це нові підходи, які включають спеціалізацію фахівців, які працюють з дітьми, залучення професійних психологів, мінімізацію кількості опитувань (допитів) та їх проведення у комфортних для дитини умовах, особливі техніки процесуального інтерв’ю замість допитів та інші заходи, спрямовані на уникнення повторної травматизації дитини. 

Реалізація «пілоту» в 6 регіонах України дала позитивні результати, тож цього року ухвалено рішення поширити проєкт ще на 6 областей. 

Також триває процес обладнання спеціальних приміщень для участі дітей у кримінальному процесі: відкрито 12 центрів за моделлю «Барнахус» та 85 «зелених кімнат».

"Прокурори також працюють над зміною підходу до дітей, які перебувають у конфлікті з законом, з репресивного на відновний. Зокрема, розширюють застосування форм відбування покарання у вигляді громадських робіт (в музеях, бібліотеках, ветеринарних клініках тощо). Загалом за 2023-й та 4 місяці 2024 року застосовано відновні підходи до 322 дітей", – зазначили прокурори. 

Станом на 1 червня 2024 року внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 550 дітей, ще 1364 – постраждали.

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