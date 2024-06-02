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Росія втратила майже 9 тисяч військових та півтори тисячі одиниць техніки за тиждень

Ворог втратив понад сотню танків, майже 300 дронів та 59 крилатих ракет.

Росія втратила майже 9 тисяч військових та півтори тисячі одиниць техніки за тиждень
втрати окупантів на Харківському напрямку

Російська армія за тиждень з 26 травня по 2 червня, втратила 8670  військових та 1443 одиниці озброєння та техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

Фото: Олександр Павлюк

  • особового складу 8670 осіб ліквідовано,
  • танків - 103 од.,
  • бойових броньованих машин - 177 од.,
  • артилерійських систем - 280 од.,
  • РСЗВ - 6 од.,
  • засобів ППО - 7 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,
  • крилатих ракет - 59,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 453 од,
  • спеціальної техніки - 84.
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