Росія втратила майже 9 тисяч військових та півтори тисячі одиниць техніки за тиждень

Ворог втратив понад сотню танків, майже 300 дронів та 59 крилатих ракет.

Російська армія за тиждень з 26 травня по 2 червня, втратила 8670 військових та 1443 одиниці озброєння та техніки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

Фото: Олександр Павлюк