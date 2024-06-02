Росія втратила майже 9 тисяч військових та півтори тисячі одиниць техніки за тиждень

Російська армія за тиждень з 26 травня по 2 червня, втратила 8670 військових та 1443 одиниці озброєння та техніки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу 8670 осіб ліквідовано,
- танків - 103 од.,
- бойових броньованих машин - 177 од.,
- артилерійських систем - 280 од.,
- РСЗВ - 6 од.,
- засобів ППО - 7 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 274,
- крилатих ракет - 59,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 453 од,
- спеціальної техніки - 84.