Російська армія знову завдала ударів з тимчасово окупованого лівобережжя по Корабельному районі Херсона. Ущент згоріли житлові будинки.

Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"російські військові вкотре атакували мирні житлові квартали. Цієї ночі та сьогодні зранку під ворожим вогнем перебував Корабельний район міста", — ідеться у повідомленні.

Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки. Багато будинків пошкоджені: побиті дахи, шибки, уламками посічено стіни. На щастя без постраждалих.