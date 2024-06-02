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Російська армія атакувала понад 20 населених пунктів Херсонщини

Унаслідок обстрілів постраждала людина.

Російська армія атакувала понад 20 населених пунктів Херсонщини
Фото: Wikimapia

Упродовж доби росіяни обстріляли Херсон і населені пункти області. Унаслідок ворожих ударів поранень зазнала цивільна людина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Токарівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Благовіщенське, Берислав, Михайлівка, Велика Олександрівка, Крупиця, Милове, Монастирське, Червоний Маяк, Гаврилівка, Ольгівка та місто Херсон. Також ворог спрямував ракету по Великоолександрівській громаді.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

Унаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.

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