Кабмін схвалив державну стратегію у сфері зміни клімату

Це виконання Україною рекомендацій European Commission та одного з фінансових інструментів Плану Ukraine Facility. Профільний міністр сподівається, що тепер народні депутати найближчим часом розглянуть та схвалять рамковий кліматичний закон.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що Кабінет Міністрів України схвалив ряд важливих ініціатив, які закладають у нашому законодавстві рамку державного кліматичного урядування:

державну Стратегію у сфері зміни клімату до 2035 року та план заходів з її реалізації у 2024 – 2026 роках;

рамковий законопроєкт “Про основні засади державної кліматичної політики в Україні”.

Найближчим часом він буде направлений на розгляд Верховної Ради України.

«Це виконання Україною рекомендацій European Commission та одного з фінансових інструментів Плану Ukraine Facility», – наголошує міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, стратегія стане основним дороговказом впровадження кліматичної політики в Україні та чітко визначатиме мету, цілі та її основні заходи.

Рамковий кліматичний закон має стати фундаментом для подальшої розбудови кліматичної політики. Це фундамент розбудови СТВ (система торгівлі квотами на викиди) та подальшої реалізації плану щодо СВАМ (механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом).

«Усі ці інструменти створять наскрізну ланку між органами влади й забезпечать архітектуру для кліматично дружнього відновлення. Ми отримаємо нові можливості для розвитку та нові шляхи для інновацій, інвестицій та ринків. Перехід до кліматичної нейтральності – незворотний процес, у який залучені всі сфери життя», – зазначив Руслан Стрілець.

Міністр повідомив, що під час роботи над цими документами фахівці міністерства тісно співпрацювали з профільним Директоратом Єврокомісії.

«Сподіваюсь, що наші амбітні плани у частині розбудови кліматичної архітектури будуть виконані й народні депутати найближчим часом розглянуть та схвалять рамковий кліматичний закон», – зауважив міністр.