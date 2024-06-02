Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Росіяни атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації (доповнено)
Росіяни атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації (доповнено)
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
Міносвіти фіксує велику кількість чоловіків, які вирішили вступити на магістратуру й аспірантуру
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
Росія уночі завдала удару по двох ГЕС, – "Укргідроенерго"
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
ГоловнаСуспільствоЖиття

Кабмін схвалив державну стратегію у сфері зміни клімату

Це виконання Україною рекомендацій European Commission та одного з фінансових інструментів Плану Ukraine Facility. Профільний міністр сподівається, що тепер народні депутати найближчим часом розглянуть та схвалять рамковий кліматичний закон.

Кабмін схвалив державну стратегію у сфері зміни клімату
Руслан Стрілець
Фото: скрін трансляції

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що Кабінет Міністрів України схвалив ряд важливих ініціатив, які закладають у нашому законодавстві рамку державного кліматичного урядування:

  • державну Стратегію у сфері зміни клімату до 2035 року та план заходів з її реалізації у 2024 – 2026 роках;
  • рамковий законопроєкт “Про основні засади державної кліматичної політики в Україні”. 

Найближчим часом він буде направлений на розгляд Верховної Ради України.

«Це виконання Україною рекомендацій European Commission та одного з фінансових інструментів Плану Ukraine Facility», – наголошує міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, стратегія стане основним дороговказом впровадження кліматичної політики в Україні та чітко визначатиме мету, цілі та її основні заходи.

Рамковий кліматичний закон має стати фундаментом для подальшої розбудови кліматичної політики. Це фундамент розбудови СТВ (система торгівлі квотами на викиди) та подальшої реалізації плану щодо СВАМ (механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом).

«Усі ці інструменти створять наскрізну ланку між органами влади й забезпечать архітектуру для кліматично дружнього відновлення. Ми отримаємо нові можливості для розвитку та нові шляхи для інновацій, інвестицій та ринків. Перехід до кліматичної нейтральності – незворотний процес, у який залучені всі сфери життя», – зазначив Руслан Стрілець.

Міністр повідомив, що під час роботи над цими документами фахівці міністерства тісно співпрацювали з профільним Директоратом Єврокомісії.

«Сподіваюсь, що наші амбітні плани у частині розбудови кліматичної архітектури будуть виконані й народні депутати найближчим часом розглянуть та схвалять рамковий кліматичний закон», – зауважив міністр.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies