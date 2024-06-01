Головне за суботу, 1 червня: бої на Покровському напрямку, 9 жертв удару по багатоповерхівці в Харкові

Бойові дії на Харківщині, 73 бойових зіткнення з початку доби, ворожі обстріли, Яким запам’ятається 829-й день повномасштабної війни.

У Новобаварському районі Харкова, де російська армія влучила у п'ятиповерхівку, кількість жертв збільшилася до дев’яти. Пошукова операція триває, повідомила Харківська обласна прокуратура та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. О 16.41 Синеєгубов написав, що кількість жертв зросла до 9.

"Станом на зараз відомо про 9 загиблих внаслідок ворожого обстрілу Новобаварського району Харкова. Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. Сьогодні вдень рятувальники знайшли тіла ще двох жертв. Їхні дані встановлюються", – написав він у телеграмі.

Прокурори додали, що тіло жінки знайшли між зруйнованим будинком та гаражем. Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду.

Перед тим у прокуратурі повідомляли про вісьмох загиблих. Серед них троє жінок 39, 68 та 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 та 28 років. За даними прокурорів, сьогодні зранку рятувальники знайшли тіло восьмої жертви. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої людини.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зросла до 73, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Водночас упродовж дня загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на Сіверському та Курахівському напрямках.

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор наніс удар однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу у П’ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 червня – в новині.

Рух греблею ДніпроГЕС у вихідні не відновлюватимуть з міркувань безпеки. Над відновленням руху греблею наразі працюють всі профільні служби, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Після детального обстеження наслідків ворожого ракетного удару прийняли рішення не відкривати рух греблею на вихідні дні. За цей час маємо зробити все необхідне, щоб максимально убезпечити учасників руху", — написав Федоров. За його словами, наразі всі профільні служби працюють над відновленням руху греблею ДніпроГЕС.

"Наш пріоритет — безпека мешканців Запоріжжя. Тож робимо не тільки швидко, а й якісно і виважено", — додав Федоров.

Уранці 1 червня голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог поцілив у один об'єкт інфраструктури. Є руйнування, також пошкоджені понад 20 будинків та соціальних закладів.

Сьогодні, 1 червня, під час візиту до Сингапуру президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США на чолі з його головою, членом Республіканської партії Майком Макколом.

На зустрічі також були присутні співголова Комітету із закордонних справ Палати представників від Демократичної партії Грегорі Мікс, члени комітету Йонг Кім і республіканець Джо та демократ Джо Кортні, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Зеленський подякував конгресменам за адвокацію рішення Конгресу, яке було критично важливим для стійкості захисників України в протистоянні з російськими окупантами.

Також президент поінформував учасників зустрічі про ситуацію на передовій. Вони обговорили ключові напрями подальшої військової допомоги Україні, зокрема в посиленні ППО додатковими системами та ракетами до них.

Більше інформації – в новині.

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