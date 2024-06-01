Україна прагне швидших поставок допомоги США у межах виділених 61 млрд доларів, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian заявив про необхідність прискорення постачань військової допомоги Україні в межах схваленого у квітні цього року Конгресом США пакета підтримки в 61 млрд доларів, передає Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливо, що це (рішення Конгресу про допомогу Україні, - ред.) було ухвалено. Це і зброя для нас, це і сигнал важливий для РФ. І важливо, що це було об'єднане позитивне рішення всередині США. Але з цієї суми, я вважаю, сьогодні мало прийшло. Це моя особиста думка. Але я не можу укомплектувати бригади, резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація", - сказав Зеленський.

Так, за його словами, "і Росія чітко це розуміє - що вони роблять із Харковом і чому вони йдуть на північ і дивляться в тому напрямку - щоб розтягнути фронт".

"Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї - так, як вони відправляють своїх як м'ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на сході, а РФ не полишає головної мети окупувати повністю схід нашої держави, - їм потрібно розтягнути наші сили. Вони розтягують наш фронт і розуміють, що якби прийшло достатньо (зброї, - ред.), ми б укомплектували бригади, ми б не забирали наші сили з Донбасу і могли б відповідати нашою далекобійністю (на обстріли, - ред.) Харківської області", - сказав президент.

Водночас, наголосив Зеленський, ніхто нікого не звинувачує: "Ми там, де ми є. Ми у війні. І вже не на її початку. І тому потрібно кожного дня шукати вихід із ситуації".

Він також зауважив, що загалом сума, виділена Конгресом, є великою для того, щоб укомплектувати українські бригади просто і швидко, однак, на його думку, вона надходить повільно.

"І всі радісні, всі щасливі, що все-таки вдалося (Конгресу узгодити допомогу Україні, - ред.), що всі разом тиснули (на США, - ред.), двопартійна підтримка, 61 млрд - а їх тільки починають передавати нам, ідуть до нас. Але Росія швидше. Росія повільніше, ніж Україна, але швидша, ніж Захід. І це проблема. А якщо кожна хвилина може забрати життя людей, то ми хочемо швидших поставок (від США, - ред.). Просто для нас ціна цього болючіша, ніж для країн-партнерів. Тому що в їхніх сім'ях ніхто не гине. І слава Богу! Але ти не знаєш, що таке війна, поки вона не прийшла до тебе в дім", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що "цієї швидкості постійно не вистачає Заходу, партнерам". Додавши, що це може відбуватися з різних причин, включно з бюрократичними або такими, як "інший підхід до життя в невоєнний час".

Також глава держави в інтерв’ю The Guardian заявив, що все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією.