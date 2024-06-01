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Завтра по Україні можуть застосовувати графіки відключень

Графіки відключень можуть застосовувати вночі та ввечері.

Завтра по Україні можуть застосовувати графіки відключень
Автівки їдуть у темряві під час відключення світла в Харкові, 24 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Завтра, 2 червня, для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електро енергії з 01.00 до 05.00 та з 19.00 до 24.00.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

У компанії додали, що про перевищенні лімітів облеенерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енегопостачання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують  функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.

Сьогодні, 1 червня, в "Укренерго" збільшили на годину період можливих відключень. Імовірні відключення можливі із 18.00 до 00.00.

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