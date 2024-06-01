У Міненерго попередили про зміну у графіках відключення світла 1 червня через нічну атаку росіян

У зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися.

У суботу, 1 червня, з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах України прогнозуються застосування графіків обмежень споживачів електроенергії, проте через нічну атаку росіян на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Через масовану атаку РФ по об'єктах критичної інфраструктури у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях, обсяги обмежень електроенергії можуть змінюватися.

У Міненерго додали, що це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня.

"Сьогодні з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів. Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися. Нагадаємо, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності", — ідеться у повідомленні Міненерго. Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.

Також у певні години Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії до енергосистеми Польщі.

Впродовж години застосовувалися обмеження для об’єктів ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.

У Дніпропетровській області електромонтер під час виконання робіт був уражений електричним струмом та отримав опіки. Його доставили до лікарні.

Нічна атака РФ по об'єктах критичної інфраструктури України