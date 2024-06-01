Окупанти за добу здійснили понад 500 ударів по Запорізькій області, є руйнування

Росіяни завдали ракетний удар по Запоріжжю і авіаудар по Новоандріївці.

Російські війська за добу 546 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 12 населених пунктів.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Протягом доби окупанти 546 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, ворог завдав ракетних ударів по обласному центру і авіаційного удару по Новоандріївці. ️

230 БПЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку і Новоандріївку. ️

18 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і П'ятихатки. 291 артобстріл завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Степногірська, Дорожнянки, Левадного, Малинівки та Нестерянки.

Мирні жителі не постраждали.