У Харкові під завалами п'ятиповерхового будинку знайшли тіло шостого загиблого

У Харкові на місці російського удару по п'ятиповерхівці знайшли тіло шостого загиблого.
Роботи все ще тривають. Про це повідомили в МВС та ДСНС.
"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявили тіло ще однієї загиблої людини", – йдеться у повідомленні.
Над розбиранням завалів працюють 70 співробітників ДСНС та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.
- Учора серед ночі російська армія вдарила балістикою по житловій п'ятиповерхівці Харкова.
- Було відомо про п'ятьох загиблих і 25 постраждалих. Однак в Офісі генпрокурора повідомили, що загиблих уже шість (без виявленого вночі ще одного загиблого).