У Харкові під завалами п'ятиповерхового будинку знайшли тіло шостого загиблого

У Харкові на місці російського удару по п'ятиповерхівці знайшли тіло шостого загиблого.

Роботи все ще тривають. Про це повідомили в МВС та ДСНС.

"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявили тіло ще однієї загиблої людини", – йдеться у повідомленні.

Над розбиранням завалів працюють 70 співробітників ДСНС та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.