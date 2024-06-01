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У Харкові під завалами п'ятиповерхового будинку знайшли тіло шостого загиблого

Розбір завалів триває. 

У Харкові під завалами п'ятиповерхового будинку знайшли тіло шостого загиблого
Харків, наслідки ракетних ударів
Фото: МВС

У Харкові на місці російського удару по п'ятиповерхівці знайшли тіло шостого загиблого.

Роботи все ще тривають. Про це повідомили в МВС та ДСНС.

"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявили тіло ще однієї загиблої людини", – йдеться у повідомленні. 

Над розбиранням завалів працюють 70 співробітників ДСНС та 12 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

  • Учора серед ночі російська армія вдарила балістикою по житловій п'ятиповерхівці Харкова. 
  • Було відомо про п'ятьох загиблих і 25 постраждалих. Однак в Офісі генпрокурора повідомили, що загиблих уже шість (без виявленого вночі ще одного загиблого).
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