Головне за п’ятницю, 31 травня: бої на Покровському напрямку, повернення 75 українців із полону, підвищення тарифів на світло

Бойові дії на Харківщині, 70 бойових зіткнень з початку доби, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 828-й день повномасштабної війни.

Сьогодні з російського полону вдалося повернути 75 людей. Це – військові ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та цивільні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це – уже 52-ий обмін полоненими за час повномасштабної війни, повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼять жінок; шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з них мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

"Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять Оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках", – йдеться в повідомленні.

Докладніше – в новині.

З 1 червня в Україні підвищується тариф на електроенергію для населення. Він становитиме 4,32 кВт/год незалежно від обсягу споживання, повідомляє Економічна правда з посиланням на власні джерела.

З 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення становитиме 4,32 грн/кВт. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 31 травня.

Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Подробиці – в новині.

Станом на 19.30 31 травня кількість бойових зіткнень зросла до 70. Найнапруженішою залишалася ситуація на Покровському напрямку: тривали 11 з 24 боїв з початку поточної доби. Російські загарбники атакували поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Уманське та Євгенівка.

На Краматорському від початку доби ворог шість разів здійснив спроби поліпшити своє тактичне положення. О другій половині дня українські захисники відбивали ворожі атаки поблизу Нового, Андріївки та Богданівки.

На Куп’янському противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 травня – в новині.

У ніч на 30 травня дрони Служби безпеки вразили ворожий комплекс дального радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", повідомили джерела LB.ua в Силах оборони. Вартість такої станції становить близько $100 млн.

За даними джерел, його уразили дрони, які є власною розробкою військових контррозвідників СБУ. Ця РЛС поблизу Армянська (Крим) контролювала ділянку фронту у 380 км, забезпечуючи захист обʼєктів ворога на окупованій території.

За даними співрозмовників, після атаки дронів СБУ засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів РЛС і більше його не фіксували.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!