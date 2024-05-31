На Буковині військовозобов'язаний напав з газовим балончиком на працівника ТЦК та СП

У селі Черепківці Чернівецької області військовозобов’язаний напав на представника ТЦК та СП і застосував газовий балончик.

Про це повідомляє Чернівецький ТЦК.

"Сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції", — ідеться в повідомленні.

У результаті нападу військовослужбовець зазнав хімічних опіків очей та дихальних шляхів. Його госпіталізували. Зазначається, що постраждалий військовий був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.