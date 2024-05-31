Міноборони підтримує створення Військової поліції

Міністерство планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

Міноборони звернулось до нардепів стосовно законопроєкту про створення Військової поліції.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.

Військова поліція матиме право розшуку та затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.

Також Міноборони наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції.

В свою чергу, міністерство планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.

“Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція”, - наголосили в Міноборони.