Міноборони підтримує створення Військової поліції

Міноборони звернулось до нардепів стосовно законопроєкту про створення Військової поліції.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
“Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроект № 6569-д про створення Військової поліції на базі Військової служби правопорядку ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.
Військова поліція матиме право розшуку та затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їх прав за стандартом НАТО AJP-3.21.
Також Міноборони наголошує на необхідності слідчих повноважень для Військової поліції.
В свою чергу, міністерство планує співпрацювати з депутатами для вдосконалення законопроєкту.
“Цей документ має ключове значення для Збройних сил України, які гостро потребують створення системи юстиції, першим кроком до якої є саме Військова поліція”, - наголосили в Міноборони.
- Президент Володимир Зеленський ще в 2019 році наголошував, що Міністерство оборони має створити Військову поліцію.
- На початку 2022 року МВС та профільний комітет парламенту обговорювали питання створення військової поліції. Це сталося після стрілянини в Дніпрі, яку вчинив солдат-строковик Національної гвардії.