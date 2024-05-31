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На Закарпатті семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку, аби переплисти Тису

Чоловіки намагалися переплисти Тису на надувних човнах.

На Закарпатті семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку, аби переплисти Тису
Фото: скрншот

Семеро чоловіків прорвали загороджувальну сітку українсько-румунського кордону на Закарпатті, щоб перетнути рубіж через річку Тису. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Заа інформацією ДПСУ, чоловікам не вдалося дістатися Тиси, адже їх із надувними човнами зафіксувала біспектральна камера. Тож прикордонники зупинили їх за 100 м від держрубежу.

Двоє чоловіків зізналися, що віддали організаторам переправлення по $15 000 кожен, а решта — по $5000.

На затриманих складено адмінпротоколи, справи скеровано до суду. 

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