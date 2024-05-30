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​$16 000 за два надувні круги: біля річки Тиса затримали чотирьох чоловіків-нелегалів

Чоловіки планували дістатися до Румунії.

​$16 000 за два надувні круги: біля річки Тиса затримали чотирьох чоловіків-нелегалів
Затримані нелегали
Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники відділу "Тячів" Мукачівського загону припинили спробу незаконного перетину кордону. Вплав через річку Тиса планували потрапити до сусідньої Румунії двоє жителів Львівщини та жителі Закарпаття і Тернопільщини. 

Як йдеться у повідомленні ДПСУ, за допомогою у здійсненні задуму щодо незаконного перетину держрубежу чоловіки звернулися до ділків, на яких вийшли через соціальні мережі. По прибуттю у місто Тячів чоловіків автівкою підвезли в прикордоння та вказали напрямок, де знаходиться річка Тиса.

На чотирьох ділки їм дали два надувних дитячих кола. Самі ж організатори оборудки втекли. За такі послуги правопорушники мали заплатити по 4 тисячі доларів США кожний.

"Щоправда чоловікам не судилося навіть побачити річку, адже за 50 метрів до кордону вони потрапили у поле зору прикордонного наряду, який приховано ніс службу поблизу", – зазначили прикордонники. 

Від несподіваної зустрічі з охоронцями кордону один з "плавців" спробував втекти, але зупинився після здійснення нарядом попереджувальних пострілів. Втікача та його спільників затримали.

"Стосовно них складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Крім того, стосовно порушника, який проігнорував законні вимоги прикордонного наряду, складено протокол та за ст.185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону", – додали у ДПСУ.

Справи скеровано до суду.

У Чернівецькій та Закарпатській областях викрили дві схеми переправки чоловіків-нелегалів за кордон. Схеми організували правоохоронець і керівник одного із національних парків.

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