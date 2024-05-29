У НАТО посилюють тиск на президента Румунії, щоб він зняв свою кандидатуру на посаду генсека Альянсу, — Politico

Більшість країн-членів НАТО вважають, що президенту Румунії Клаусу Йоганнісу пора зняти свою кандидатуру після двох місяців боротьби за посаду генерального секретаря Альянсу, пише Politico.

Як зазначає видання, у Європейському Союзі вважають, що Йоганніс використовує перегони на посаду генсека, щоб просунути себе на іншу високу посаду в ЄС.

Адже з моменту оголошення своєї кандидатури в березні 2024 року Йоганніс отримав підтримку лише однієї країни зі всіх 32 держав. Йдеться про Угорщину, Словаччина досі ще не визначилася, а решта 29 країн підтримали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Попри більшу підтримку сереж держав, Рютте потрібна підтримка з боку всіх членів Альянсу.

Два джерела серед європейських посадовців розповіли, що Йоганніс пообіцяв зняти свою кандидатуру з перегонів до початку червня. Однак Офіс Йоганніса заперечив виданню цю інформацію, і заявив, що на нього чинився тиск щодо зняття своєї кандидатури.

Джерела видання також додали, що вихід із перегонів дасть Йоганнісу прихильність з боку західних союзників, що може зіграти йому на користь під час обговорення щоод іншої високої посади.

За інформацією Politico, ймовірно, для Йоганніса підготували посаду комісара ЄС із питань оборони, що, за словами фон дер Ляєн, буде вигідно Брюсселю, адже за її словами "було б добре мати когось зі Східної Європи на цій посаді".

Найчастіше згадуваною кандидатурою на цю посаду є міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але вона може дістатися президенту Румунії, кажуть два інших посадовці.

Раніше зазначалося, що Марк Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити на цій посаді чинного генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Дипломати країн НАТО були переконані, що ім'я наступного генсека буде озвучено протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ і святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.

Однак після висунення кандидатури президента Румунії Клауса Йоганніса на цю ж посаду виникли певні несподівані перешкоди.