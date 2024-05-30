МЗС Чехії: у межах чеської ініціативи ЗСУ можуть отримувати 50-100 тисяч снарядів щомісяця

Українська армія може отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця у межах чеської ініціативи.

Таку цифру озвучили представники Міністерства закордонних справ Чехії, передає "Європейська правда".

Глава відомства Ян Ліпавський підтвердив, що перші постачання заплановані на червень.

"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", – сказав Ліпавський.

Урядовий спецпредставник Чехії із питань реконструкції України Томаш Копечний озвучив такі ж цифри і сказав, що очікує на зростання обсягів снарядів до українських Збройних сил.

"Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", – сказав Копечний.

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України