МЗС Чехії: у межах чеської ініціативи ЗСУ можуть отримувати 50-100 тисяч снарядів щомісяця

Українська армія може отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця у межах чеської ініціативи.
Таку цифру озвучили представники Міністерства закордонних справ Чехії, передає "Європейська правда".
Глава відомства Ян Ліпавський підтвердив, що перші постачання заплановані на червень.
"Дуже скоро будуть перші фізичні постачання в Україну, ми очікуємо їх у червні", – сказав Ліпавський.
Урядовий спецпредставник Чехії із питань реконструкції України Томаш Копечний озвучив такі ж цифри і сказав, що очікує на зростання обсягів снарядів до українських Збройних сил.
"Перше суттєве збільшення постачань буде в червні, воно буде в десятках тисяч, між 50 ти 100 тисячами на місяць", – сказав Копечний.
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Згодом стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва.
- 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.
- Тоді ж прем'єр-міністр країни Петр Фіала повідомив, що наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".