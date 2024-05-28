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Прем'єр Чехії: перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм надійдуть до України у червні

15 країн ЄС і НАТО вже виділили понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу.

Прем'єр Чехії: перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм надійдуть до України у червні
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала
Фото: пресслужба кабміну

У найближчі дні в Україну надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час неформальної зустрічі союзників України в Празі, повідомляє "Європейська правда".

"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – сказав Фіала.

За його словами,наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва. 
  • 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.
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