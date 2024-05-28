Прем'єр Чехії: перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм надійдуть до України у червні

15 країн ЄС і НАТО вже виділили понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу.

У найближчі дні в Україну надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.

Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час неформальної зустрічі союзників України в Празі, повідомляє "Європейська правда".

"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – сказав Фіала.

За його словами,наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України