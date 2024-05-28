Прем'єр Чехії: перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм надійдуть до України у червні

У найближчі дні в Україну надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи.
Таку заяву озвучив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час неформальної зустрічі союзників України в Празі, повідомляє "Європейська правда".
"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – сказав Фіала.
За його словами,наразі 15 країн ЄС і НАТО надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, і ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі повідомив, що його держава вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для Києва.
- 28 травня у Чехії провели широку робочу зустріч лідерів декількох держав, на якій обговорили потреби України у зброї. Йшлося, зокрема, і про боєприпаси.