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Президентка Грузії пропонує провести референдум через закон про "іноагентів"

Народне волевиявлення планують на 26 жовтня цього року.

Президентка Грузії пропонує провести референдум через закон про "іноагентів"
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Фото: EPA/UPG

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до проведення референдуму через закон про "іноагентів", передає "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі у зверненні до протестувальників біля парламенту заявила, що треба визначити, чи "хочемо європейське майбутнє чи хочемо російське рабство?". 

"84 члени Шулавері або 84 Орджонікідзе не зможуть змінити майбутнє цієї країни", - наголосила президентка.

Зурабішвілі закликала суспільство готуватися до виборів, які пройдуть 26 жовтня і почати бір підписів для проведення референдуму.

"Нині я вам скажу, що нам потрібно зробити. Вони натиснули кнопку та вписали своє ім'я на сторінці історії, ми повинні зараз зробити все, щоб підготуватися до 26 жовтня, яке буде нашою відповіддю на сьогоднішній день. Ви злитесь сьогодні? Злиться, але давайте почнемо робити справу, насамперед ми маємо спочатку підготувати справжній референдум", – сказала глава Грузії.

Також Зурабішвілі звернулася до грузинської молоді із закликом долучитися до проведення референдуму.

"Молоді люди, що знаходяться тут, після того, як ви зберете підписи і принесете їх мені, другою важливою справою буде захист виборів там, де це необхідно, тому що ваша мобілізація, ваші півмільйона голосів, а також щонайменше півмільйона голосів нашої діаспори - Ось що вирішить (результат) виборів 26 жовтня", - сказала президентка.

Відповідно до Конституції Грузії, президент на вимогу парламенту, уряду або не менш ніж 200 000 виборців має призначити референдум протягом 30 днів після надходження відповідної вимоги.

  • 28 травня грузинський парламент подолав вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон "Про прозорість іноземного впливу", який ще називають законом про "іноагентів".
  • Проти зауважень президентки проголосували 66 депутатів, за подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.
  • Закон вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
  • У ЄС заявили, що держави-члени блоку "розглядають усі варіанти реагування на ці події". Грузія, як відомо, отримала статус кандидата у члени ЄС торік у грудні.
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