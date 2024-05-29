Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС

29 травня Угорщина взялася блокувати схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу.
Про це повідомив у соцмережі Х редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.
За його словами, обговорення проєкту тривало між послами країн-членів. Будапешт блокує Україну через 11 двосторонніх питань щодо нацменшин. При цьому страждає і Молдова, оскільки ЄС розглядає питання вступу одночасно обох держав.
У Євросоюзі все ще розглядають ідею офіційно відкрити переговори про вступ наприкінці червня, але для потрібна одностайність усіх країн-членів блоку.
- Politico писало, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня. Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів.
- Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як у липні почне шестимісячне головування в Раді ЄС.
- Як відомо, Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року.
- Уже в червні 2023-го Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени.
- Брюссель висунув Україні вимоги ухвалити деякі закони для зближення з європейським законодавством, зокрема – про права нацменшин та лобіювання.
- 14 грудня лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
- Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна розраховує на відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні 2024.
- Переговорну рамку про вступ України до ЄС затвердили в березні цього року.
- Більше на цю тему читайте в інтерв'ю: "Колишній посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: «Інтеграція в ЄС можлива до закінчення бойових дій»".