Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС

29 травня Угорщина взялася блокувати схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, обговорення проєкту тривало між послами країн-членів. Будапешт блокує Україну через 11 двосторонніх питань щодо нацменшин. При цьому страждає і Молдова, оскільки ЄС розглядає питання вступу одночасно обох держав.

У Євросоюзі все ще розглядають ідею офіційно відкрити переговори про вступ наприкінці червня, але для потрібна одностайність усіх країн-членів блоку.