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Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС

Причиною є питання прав угорської нацменшини.

Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС
Глава угорського уряду Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

29 травня Угорщина взялася блокувати схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомив у соцмережі Х редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, обговорення проєкту тривало між послами країн-членів. Будапешт блокує Україну через 11 двосторонніх питань щодо нацменшин. При цьому страждає і Молдова, оскільки ЄС розглядає питання вступу одночасно обох держав.

У Євросоюзі все ще розглядають ідею офіційно відкрити переговори про вступ наприкінці червня, але для потрібна одностайність усіх країн-членів блоку.

  • Politico писало, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня. Дипломати ЄС і України інтенсивно працюють над спробами переконати угорський уряд схвалити відкриття переговорів.
  • Один дипломат ЄС припустив, що Угорщина, можливо, захоче зрушити з місця переговори щодо вступу України до того, як у липні почне шестимісячне головування в Раді ЄС.
  • Як відомо, Україна подала заявку на вступ до ЄС на початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року.
  • Уже в червні 2023-го Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени. 
  • Брюссель висунув Україні вимоги ухвалити деякі закони для зближення з європейським законодавством, зокрема – про права нацменшин та лобіювання. 
  • 14 грудня лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
  • Президент Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна розраховує на відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні 2024.
  • Переговорну рамку про вступ України до ЄС затвердили в березні цього року.
  • Більше на цю тему читайте в інтерв'ю: "Колишній посол ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі: «Інтеграція в ЄС можлива до закінчення бойових дій»".
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