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У Лондоні на пропалестинському мітингу відбулися сутички: поранені троє офіцерів, десятки людей затримані

Акція була санкціонована, але не всі її учасники погодилися розійтися у визначений час. 

Щонайменше троє поліціянтів поранені унаслідок сутичок на пропалестинському мітингу у Лондоні в районі Ветмінстер, де розташовано парламент. Арештовані 40 людей, пише The Telegraph.

Одна поліцейська серйозно травмована – їй в обличчя кинули пляшку. Двоє інших правоохоронці отримали легкі пошкодження. 

Особу того, хто кинув із натовпу пляшку в поліцейську, поки не встановили. 

Спершу мітинг був санкціонований: його організували декілька груп, включно з Групою палестинської солідарності. Він почався близько 6 години вечора і мав тривати до 8. Більшість мітингарів – від 8000 до 10 000 – покинули Вайтхол без інцидентів. Але група за 500 людей вирішила залишитися, і поліція почала арешти за невиконання правил. 

Деякі почали чинити опір, тож правоохоронці вирішили застосувати силу. 

Поліція повідомила, що протестувальники рушили до Вестмінстерського вокзалу. Поліція близько 22:00 почала арешти учасників цього мітингу за порушення громадського порядку, перекриття руху і напади на екстрених працівників. 

Близько другої години ночі всі протестувальники пішли, рух вулицею відкрили. 

  • Мітинги на підтримку Палестини активізували на тлі війни в Смузі Гази.
  • Нерідко масові акції влаштували на території університетів, зокрема в США. Не всі з них проходили мирно: мітингарі захоплювали частини будівель.
  • Гарвардський університет нещодавно оголосив нейтралітет у політичних питаннях і відмовився коментувати все, що з ним безпосередньо не пов'язане – на тлі пропалестинських мітингів, які влаштовують студенти у кампусах. 13 людей були відсторонені від отримання дипломів через участь у протестних акціях.
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