Щонайменше троє поліціянтів поранені унаслідок сутичок на пропалестинському мітингу у Лондоні в районі Ветмінстер, де розташовано парламент. Арештовані 40 людей, пише The Telegraph.
Одна поліцейська серйозно травмована – їй в обличчя кинули пляшку. Двоє інших правоохоронці отримали легкі пошкодження.
Особу того, хто кинув із натовпу пляшку в поліцейську, поки не встановили.
Спершу мітинг був санкціонований: його організували декілька груп, включно з Групою палестинської солідарності. Він почався близько 6 години вечора і мав тривати до 8. Більшість мітингарів – від 8000 до 10 000 – покинули Вайтхол без інцидентів. Але група за 500 людей вирішила залишитися, і поліція почала арешти за невиконання правил.
Деякі почали чинити опір, тож правоохоронці вирішили застосувати силу.
Поліція повідомила, що протестувальники рушили до Вестмінстерського вокзалу. Поліція близько 22:00 почала арешти учасників цього мітингу за порушення громадського порядку, перекриття руху і напади на екстрених працівників.
Близько другої години ночі всі протестувальники пішли, рух вулицею відкрили.
- Мітинги на підтримку Палестини активізували на тлі війни в Смузі Гази.
- Нерідко масові акції влаштували на території університетів, зокрема в США. Не всі з них проходили мирно: мітингарі захоплювали частини будівель.
- Гарвардський університет нещодавно оголосив нейтралітет у політичних питаннях і відмовився коментувати все, що з ним безпосередньо не пов'язане – на тлі пропалестинських мітингів, які влаштовують студенти у кампусах. 13 людей були відсторонені від отримання дипломів через участь у протестних акціях.