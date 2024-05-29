Акція була санкціонована, але не всі її учасники погодилися розійтися у визначений час.

Щонайменше троє поліціянтів поранені унаслідок сутичок на пропалестинському мітингу у Лондоні в районі Ветмінстер, де розташовано парламент. Арештовані 40 людей, пише The Telegraph.

Одна поліцейська серйозно травмована – їй в обличчя кинули пляшку. Двоє інших правоохоронці отримали легкі пошкодження.

Особу того, хто кинув із натовпу пляшку в поліцейську, поки не встановили.

Спершу мітинг був санкціонований: його організували декілька груп, включно з Групою палестинської солідарності. Він почався близько 6 години вечора і мав тривати до 8. Більшість мітингарів – від 8000 до 10 000 – покинули Вайтхол без інцидентів. Але група за 500 людей вирішила залишитися, і поліція почала арешти за невиконання правил.

Деякі почали чинити опір, тож правоохоронці вирішили застосувати силу.

Поліція повідомила, що протестувальники рушили до Вестмінстерського вокзалу. Поліція близько 22:00 почала арешти учасників цього мітингу за порушення громадського порядку, перекриття руху і напади на екстрених працівників.

Близько другої години ночі всі протестувальники пішли, рух вулицею відкрили.