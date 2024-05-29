У Польщі за підбурювання до шпигунства затримали українця: просив фотографувати призначену Україні допомогу

У Польщі за підбурювання до шпигунства затримали 26-річного українця – Олександра Д. Він намагався примусити польського громадянина фотографувати військову техніку, пише Polsat news з посиланням на інформацію від речника міністра-координатора спецслужб Яценка Добжинського.

Взамін українець пропонував 15 000 євро. Коли громадянин Польщі відмовився, він почав йому погрожувати.

Обвинувачення висунули за провокацію та підбурювання до шпигунства й погрози, розповіли в Агентстві внутрішньої безпеки.

"Агентство внутрішньої безпеки повідомило, що підготовлено обвинувальний акт проти 26-річного громадянина України – Олександра Д. Його підозрюють у провокації та підбурюванні до шпигунства та погрозах проти громадянина Польщі", – йдеться у матеріалі.

Українця цікавили фотографії військової техніки на кордоні, призначеної для допомоги Україні.

Суд вже заарештував чоловіка. Поки що термін утримання під вартою становитиме три місяці. З якою метою чоловік збирав дані про військову техніку, призначену як допомогу Україні, поки не оголосили.