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​У Польщі засудили росіянина, якби збирав для РФ інформацію про військові частини

Він налагодив контакти з чинними і солдатами у відставці.

​У Польщі засудили росіянина, якби збирав для РФ інформацію про військові частини
Військова техніка у Польщі
Фото: EPA/UPG

Окружний суд Гданська засудив до 2,5 року тюрми росіянина, якого обвинувачують у шпигунстві на користь РФ, передає Radio Gdansk.

Зловмисник проводив шпигунські діяльність сім років. Він легально проживав у Польщі під прикриттям роботи підприємця і брав участь у роботі групи з історичної реконструкції, налагодивши контакти з чинними і солдатами у відставці.

Слідство встановило, що від них він отримував інформацію, необхідну для злочинної діяльності. Зокрема, шпигун цікавився військовими частинами Польщі, розташованими у північно-східній частині країни. Зловмисник збирав дані про їхнє місце розташування, структуру військових частин, тип техніки і озброєння, якими вони користуються. 

Окрім росіянина судили ще двох осіб, обвинувачених у корупції. Вони отримали по року позбавлення волі умовно.

  • Раніше цього року у Польщі піймали чоловіка, котрий працював на російську розвідку і готував диверсії, зокрема, підпали об'єктів у Вроцлаві.
  • Впродовж 2016-23 років Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою
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