У Польщі заримали 46 шпигунів, які працювали на Росію та Білорусь

У МВС Польщі не уточнюють скількох із затриманих висунули звинувачення.

Впродовж 2016-23 років Агентство внутрішньої безпеки та Служба військової контррозвідки затримали 46 підозрюваних у співпраці з російською чи білоруською розвідкою, – пише InfoSecurity24.pl з посиланням на міністра, координуючого спеціальні служби, Маріуша Камінського.

За словами Камінського, така статистика свідчить про значне зростання ефективності діяльності польських служб.

«Спецслужби Росії чи підконтрольної Росії Білорусі не є і ніколи не повинні бути партнером для польських контррозвідувальних служб», – сказав він.

Пріоритетом є боротьба зі злочинами розвідки проти Польщі, наголосив координатор спецслужб. Глава спецслужби повідомив, що в 2016-23 роках завдяки діяльності обох контррозвідок було заарештовано 46 осіб, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими службами проти Польщі.

«Статистика свідчить про значне зростання ефективності діяльності польських служб – у 2008-2015 роках польські служби висунули загалом 11 підозрюваних у шпигунстві», – зазначив він.

Камінський зазначив, що шпигунські розслідування, проведені останніми роками, «дозволили виявити осіб, які співпрацюють з іноземними спецслужбами, нейтралізувати розвідувальні операції проти Республіки Польща, а також визначити поточний спосіб діяльності спецслужб Росії та Білорусі».

За його словами, у 2008-2015 роках служби користувалися цими механізмами значно рідше - загалом у ті роки Польща видворила сімох «дипломатів».

Камінський повідомив, що з 2016 року було заборонено в’їзд 816 людям, «присутність яких у Польщі призвела б до розвідувальних загроз», здебільшого через їхній прямий зв'язок зі спецслужбами Росії та Білорусі.

Він зазначив, що у 2008-2015 роках польські служби висунули загалом 11 звинувачень підозрюваним у шпигунстві.

Проте політик не уточнює, скільком із цих людей у підсумку висунули звинувачення.

Нагадаємо, у Швейцарії перебуває близько 80 російських шпигунів. Це майже 20% від загальної кількості агентів РФ у Європі.