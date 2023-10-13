Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до дванадцяти

Ще вісім українців зникли безвісти.

12 громадян України загинули в Ізраїлі, вісім українців вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі в коментарі "Інтерфакс-Україна".

За останніми даними, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

Серед громадян Великої Британії: сім загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: чотири загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: чотири загинули, три вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: чотири загинули, дев'ять вважаються зниклими; троє громадян Азербайджану загинули, один вважається зниклим.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін.

Нагадаємо, раніше речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули семеро українців, дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти.