Водій намагався втекти від поліції під час дорожньої перевірки, а потім втратив управління.

У Німеччині перекинувся переповнений мінівен, яким керував підозрюваний у контрабанді людей. Семеро осіб загинули.

Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію ФРН.

Відомо, що у машині було понад 20 мігрантів, серед них кілька дітей.

За інформацією влади, водій намагався втекти від поліції під час дорожньої перевірки, а потім втратив керування біля громади Ампфінг у Баварії. Водій автомобіля з австрійськими номерними знаками збільшив швидкість і кілька разів перекинувся на перехресті автостради А94 між австрійським кордоном та Мюнхеном.

За останні тижні в європейських країнах сталася низка аварій за участю контрабандистів людей.

Автомобіль з французькими номерами, який, ймовірно, перевозив мігрантів, перекинувся в четвер в Угорщині, внаслідок чого двоє загинули й шестеро отримали поранення.

Фото: EPA/UPG

Минулого тижня у місті Бурггаузен, на німецько-австрійському кордоні, приблизно за 50 км від місця п'ятничної аварії, розбився автомобіль, чотири особи отримали поранення.

Декілька країн ЄС, зокрема Польща, Німеччина та Чехія, останніми тижнями відновили прикордонний контроль через збільшення кількості випадків контрабанди. Польська влада заявляє, що посилені перевірки дозволили скоротити кількість перетину кордону мігрантами.

Автомагістраль А94 на південному сході Німеччини вважається регулярним маршрутом для контрабандистів, які перетинають кордон Австрії. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив, що трагічна катастрофа продемонструвала необхідність посилення прикордонного контролю.

За перші сім місяців 2023 року кількість прохань про надання притулку в Німеччині зросла на 78% . Поліція повідомляє, що близько чверті мігрантів до Німеччини потрапляють через контрабандистів.

Нагадаємо, Євросоюз об’єднав зусилля з Великою Британією та Албанією, щоб розширити боротьбу з контрабандистами людей у Європі. Відповідний план був розроблений на полях саміту Європейської політичної спільноти. Його використають для всіх членів спільноти, зокрема 17 країн, що не є членами євроблоку. Цим країнам пропонуватимуть допомогу для зміцнення кордонів і припинення контрабанди людей за допомогою спільної розвідки, поліції та стратегій безпеки.

Учасники угоди працюватимуть над посиленням пошуково-рятувальних місій, щоб запобігти повторенню трагедії у Греції, коли у червні внаслідок затоплення рибальского човна загинули сотні мігрантів. Крім того, вони активізують співпрацю з африканськими ключовими країнами для усунення основних причин міграції. Відповідно до плану, також триватиме робота щодо “гуманітарного прийому та переселення тих, хто має право на захист”.