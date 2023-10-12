Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun, яка роздавала солодощі на честь атаки ХАМАСу

Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun. Про це заявив у четвер федеральний канцлер Олаф Шольц, пише Reuters.

Він додав, що її члени святкують ісламістський терор ХАМАСу в Ізраїлі на вулицях Німеччини.

“Наш закон, що регулює об'єднання, − це гострий меч. І ми, як сильна конституційна держава, витягнемо цей меч”, − сказав Шольц у зверненні до парламенту в Берліні.

Група, яка ідентифікує себе як Мережа солідарності палестинських в'язнів, у неділю опублікувала в Instagram фотографії пропалестинських активістів, які роздають солодощі в Берліні на честь суботньої атаки ХАМАСу.

За даними німецького журналу Der Spiegel, група організовувала пропалестинські протести, і зараз за нею стежить берлінська розвідка.

Нагадаємо, палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість жертв у секторі Гази зросла до 1200. Ці дані станом на ранок наводить The Guardian. Станом на вчора в Газі повідомляли про 700 жертв, а в Ізраїлі – про 1200.