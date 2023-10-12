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Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun, яка роздавала солодощі на честь атаки ХАМАСу

За групою стежить розвідка.

Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun, яка роздавала солодощі на честь атаки ХАМАСу
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина заборонить пропалестинську групу Samidoun. Про це заявив у четвер федеральний канцлер Олаф Шольц, пише Reuters.

Він додав, що її члени святкують ісламістський терор ХАМАСу в Ізраїлі на вулицях Німеччини.

“Наш закон, що регулює об'єднання, − це гострий меч. І ми, як сильна конституційна держава, витягнемо цей меч”, − сказав Шольц у зверненні до парламенту в Берліні.

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Група, яка ідентифікує себе як Мережа солідарності палестинських в'язнів, у неділю опублікувала в Instagram фотографії пропалестинських активістів, які роздають солодощі в Берліні на честь суботньої атаки ХАМАСу.

За даними німецького журналу Der Spiegel, група організовувала пропалестинські протести, і зараз за нею стежить берлінська розвідка.

Нагадаємо, палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість жертв у секторі Гази зросла до 1200. Ці дані станом на ранок наводить The Guardian. Станом на вчора в Газі повідомляли про 700 жертв, а в Ізраїлі – про 1200.

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