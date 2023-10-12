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Ізраїль уночі завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у Газі та заявив про убивство високопоставленого бойовика

По Ізраїлю від 22 години середи з Гази не били.

Ізраїль уночі завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у Газі та заявив про убивство високопоставленого бойовика
Фото: EPA/UPG

Палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість жертв у секторі Гази зросла до 1200. Ці дані станом на ранок наводить The Guardian. Станом на вчора в Газі повідомляли про 700 жертв, а в Ізраїлі – про 1200.

Повітряні сили Ізраїлю сьогодні вранці заявили, що внаслідок атаки уночі ліквідували високопоставленого бойовика ХАМАС. Йдеться про Мухаммада Абу Шамлу – старшого бойовика військово-морського формування ХАМАС у бригаді Рафах. 

"Вночі ВПС розпочали хвилю атак з метою продовження шкоди силам спецназу терористичної організації ХАМАС, відомої як "Начаба", і атакували оперативний штаб, який використовувався бойовиками, що проникли в поселення Отаф минулої суботи. Також літаки ВПС убили Мухаммеда Абу Шамлу, старшого бойовика військово-морського формування ХАМАС у бригаді Рафах. Будинок Абу Шамли також використовувався для зберігання морської зброї, призначеної для проведення терористичних операцій проти Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.

Місцеві медіа повідомили, що станом на ранок від 22 години середи у бік Ізраїлю не запустили жодної ракети. Близько 4 години ранку ізраїльська армія повідомила, що завдає ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази.

В Ізраїлі учора також повідомили про 1200 жертв, і поки що ці дані не оновлювали. Поступово розкривають імена загиблих військових. Зараз їх уже 220.

Ще щонайменше 130 людей терористи захопили в заручники.

Серед жертв нападу ХАМАС на Ізраїль – громадяни різних країн: України, Таїланду, Франції та інших. Кількість загиблих громадян Таїланду, близько 30 000 яких мешкали в Ізраїлі, зараз зросла до 21.

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