Ізраїль уночі завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС у Газі та заявив про убивство високопоставленого бойовика

Палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що кількість жертв у секторі Гази зросла до 1200. Ці дані станом на ранок наводить The Guardian. Станом на вчора в Газі повідомляли про 700 жертв, а в Ізраїлі – про 1200.
Повітряні сили Ізраїлю сьогодні вранці заявили, що внаслідок атаки уночі ліквідували високопоставленого бойовика ХАМАС. Йдеться про Мухаммада Абу Шамлу – старшого бойовика військово-морського формування ХАМАС у бригаді Рафах.
IDF says it struck and killed a senior member of Hamas's naval force, Muhammed Abu Shamala, in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/mfVFJ8WRwu— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 12, 2023
"Вночі ВПС розпочали хвилю атак з метою продовження шкоди силам спецназу терористичної організації ХАМАС, відомої як "Начаба", і атакували оперативний штаб, який використовувався бойовиками, що проникли в поселення Отаф минулої суботи. Також літаки ВПС убили Мухаммеда Абу Шамлу, старшого бойовика військово-морського формування ХАМАС у бригаді Рафах. Будинок Абу Шамли також використовувався для зберігання морської зброї, призначеної для проведення терористичних операцій проти Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.
Місцеві медіа повідомили, що станом на ранок від 22 години середи у бік Ізраїлю не запустили жодної ракети. Близько 4 години ранку ізраїльська армія повідомила, що завдає ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази.
В Ізраїлі учора також повідомили про 1200 жертв, і поки що ці дані не оновлювали. Поступово розкривають імена загиблих військових. Зараз їх уже 220.
Ще щонайменше 130 людей терористи захопили в заручники.
Серед жертв нападу ХАМАС на Ізраїль – громадяни різних країн: України, Таїланду, Франції та інших. Кількість загиблих громадян Таїланду, близько 30 000 яких мешкали в Ізраїлі, зараз зросла до 21.