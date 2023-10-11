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Канада надасть Україні різні боєприпаси та авіабомби

Раніше анонсована партія допомоги вже прибула в Україну минулого тижня.

Канада надасть Україні різні боєприпаси та авіабомби
Фото: EPA

Під час засідання зустрічі у форматі "Рамштайн" Канада оголосила про надання нового пакета допомоги Україні, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Білл Блер повідомив, що Україна отримає зимову форму і спорядження вартістю $25 млн, одяг і зимові спальники для бійців. Йдеться, зокрема, про виготовлені у Канаді комплекти військової форми для 2000 військовослужбовиць.

Також Канада надасть:

  • 2000 артснарядів 155 мм;
  • димові боєприпаси, зокрема, 955 штук до 155-мм артилерії та 2000 штук до 81-мм мінометів;
  • 2260 масок для захисту від газу;
  • 277 авіабомб вагою 1000 фунтів з підривачами
  • 76-мм боєприпаси різного типу для ВМС.

За словами Блера, раніше Канада анонсування надання восьми тисяч 155-мм артснарядів, 10 тисяч 105-мм снарядів та близько двох мільйонів патронів 7,62 до стрілецької зброї. Все це вже в Україні, допомога прибула минулого тижня.

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Нагадаємо, нині низка держав оголосила про надання пакетів допомоги нашій державі. Наприклад, США заявили про підтримку на 200 млн доларів

Президент Фінляндії схвалив пропозицію уряду про надання 19-го пакету військової допомоги на суму близько 95 мільйонів євро. Хорватія та Іспанія виділять 6,5 млн євро на розмінування. Україна отримає від Данії та союзників понад 147 млн євро для обслуговування техніки і розмінування, а Бельгія надасть 1,7 млрд євро допомоги із заморожених російських активів.

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