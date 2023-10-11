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Три європейські країни закуповують артилерійські снаряди для України

Снаряди буде доставлено у 2024 році.

Три європейські країни закуповують артилерійські снаряди для України
Фото: Генштаб ЗСУ

Норвегія, Швеція і Данія оголосили про спільну ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. На сайті Міноборони Норвегії зазначається, що снаряди буде поставлено у 2024 році.

Глава відомства Бйорн Арільд Грам наголосив Україна потребує великих запасів артилерійських снарядів. Тож було розглянуто кілька можливостей того, як забезпечити постачання боєприпасів Україні в найшвидший і найкращий спосіб. Посадовці трьох країн дійшли згоди, що найбільш практичним способом було б використання рамкової угоди, яку Організація оборонної логістики (FLO) уклала з Nammo.

"Три країни разом вносять майже 600 мільйонів норвезьких крон, й Україна отримає боєприпаси у 2024 році", - сказав міністр оборони.

У Міноборони Данії повідомили, що країна внесе 150 мільйонів данських крон.

"Якщо ми хочемо й надалі мати змогу підтримувати Україну та поповнювати власні запаси міністерства оборони, вкрай важливо, щоб ми також зміцнили наше виробництво та ланцюжки постачань найважливіших боєприпасів на Півночі", - заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Він зазначив, що цією ініціативою країни також посилають чіткий сигнал про підтримку України в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні допомогу для ведення бойових дій у холодну пору року на 25 млн канадських доларів (19 млн доларів США). Такожміністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

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