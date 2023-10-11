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Російського агента суд визнав винним у вбивстві колишнього військового у Рівному

Він отримав 11 років тюрми і має сплатити дружині загиблого пів мільйона гривень моральної шкоди.

Російського агента суд визнав винним у вбивстві колишнього військового у Рівному
Фото: Рівненська обласна прокуратура.

Завербованого спецагента Росії засудили за вбивство колишнього військового у Рівному. Він отримав 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Обвинувачений зі спільником були завербовані російським ФСБ і у 2016 році вбили 37-річного рівнянина, колишнього військовослужбовця ЗСУ. Тоді вони втекли до Росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів та 300000 рублів.

Прокуратура повідомила, що у суді чоловік своєї вини у вбивстві не визнав. Він має також сплатити дружині загиблого пів мільйона гривень моральної шкоди.

Спільника обвинуваченого вже засудили за вбивство та державну зраду.

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Нагадаємо, торік у Києві вбили військового через суперечку на дорозі.

Цього місяця у столиці затримали ще одного агента ФСБ Росії. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

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