Російського агента суд визнав винним у вбивстві колишнього військового у Рівному

Він отримав 11 років тюрми і має сплатити дружині загиблого пів мільйона гривень моральної шкоди.

Завербованого спецагента Росії засудили за вбивство колишнього військового у Рівному. Він отримав 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Обвинувачений зі спільником були завербовані російським ФСБ і у 2016 році вбили 37-річного рівнянина, колишнього військовослужбовця ЗСУ. Тоді вони втекли до Росії, де отримали за виконане замовлення 2000 доларів та 300000 рублів.

Прокуратура повідомила, що у суді чоловік своєї вини у вбивстві не визнав. Він має також сплатити дружині загиблого пів мільйона гривень моральної шкоди.

Спільника обвинуваченого вже засудили за вбивство та державну зраду.

Нагадаємо, торік у Києві вбили військового через суперечку на дорозі.

Цього місяця у столиці затримали ще одного агента ФСБ Росії. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.