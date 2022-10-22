Правоохоронці столиці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві військовослужбовця.

Про це повідомляє поліція Києва.

До поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Глушкова. Оперативний черговий негайно скерував на місце слідчо-оперативну групу та лікарів.

Прибувши на місце поліцейські попередньо з’ясували, що за кілька хвилин до інциденту між водієм «Хюндай» та «Лексус» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. Водій та пасажири «Лексус» побили чоловіка, а потім керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента та разом з товаришами втік на автомобілі. Лікарі надавали потерпілому медичну допомогу, проте врятувати його не вдалося. Загиблий - військовослужбовець, 1988 року народження.

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили транспортний засіб. Слідчі у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали водія, 1996 року народження, та двох пасажирів, 1982 та 1998 років народження.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів «Лексус» за ч. 4 ст. 296 - хуліганство, та відносно водія за ч. 1 ст. 115 - умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці оперативно розкрили потрійне вбивство.