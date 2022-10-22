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На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого росіянами цивільного

За свідченнями рідних, чоловік поїхав провідати сестру.

На Київщині знайшли тіло ще одного вбитого росіянами цивільного
Фото: Поліція Київщини

У лісі поряд із селищем Клавдієво-Тарасове у Київській області знайшли тіло вбитого російськими окупантами мирного жителя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Поліцейські Київщини встановили, що чоловік отримав кілька кульових поранень в область серця і ноги. В одязі загиблого знайшли документи на ім'я 48-річного жителя села Діброва: чоловік з кінця березня перебував у розшуку як безвісти зниклий", – зазначив Нєбитов.

За свідченнями рідних, під час окупації місцевий житель поїхав велосипедом провідати сестру і не повернувся.

"Шлях загиблого пролягав саме через ворожі позиції. Дружина впізнала на виявленому одяг, який був на чоловікові в день зникнення", – повідомив очільник поліції області.

Нагадаємо, що 20 жовтня поблизу Михайлівки-Рубежівки на Київщині виявили тіло ще одного вбитого під час окупації мирного жителя. 

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