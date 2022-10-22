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Росіяни завдали ударів по енергооб'єктах на Кіровоградщині

Енергетики готові почати ремонтні роботи після завершення повітряної тривоги.

Росіяни завдали ударів по енергооб'єктах на Кіровоградщині
Фото: Хмельницька ОДА

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у своєму Телеграм-каналі.

"Звертаюсь до усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, і прошу усіх жителів області суттєво скоротити споживання електроенергії! Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади! В області вже є відключення", - написав Райкович.

Внаслідок ракетних обстрілів знеструмлено ряд населених пунктів в області. Енергетики готові виконувати роботи по відновленню електропостачання одразу після завершення повітряної тривоги, повідомляє Гречка.

Нагадаємо, що вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомляють про відключення електрики у Луцьку та Рівному.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. 

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони. 

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

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