У Харкові 11 поранених за минулу добу

Один з поранених у важкому стані.

Минулої доби російські окупанти завдали два ракетних удари, імовірно з ЗРК С-300, по об'єкту промислової інфраструктури в Харкові. Внаслідок цих двох ударів, за уточненими даними, поранення отримали 11 людей.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, один з поранених у важкому стані, стан решти медики оцінюють як середній.

"Протягом доби ворог обстрілював Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Пошкоджені приватні будинки, сталися пожежі", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста передав рятувальникам Харкова дві автомобільні цистерни.