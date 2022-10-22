Уночі над Миколаївською областю збили десять "шахідів"

Цієї ночі над Миколаївською областю збили 10 ударних безпілотників іранського виробництва.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Уночі, з 21 на 22 жовтня, над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЄС і Велика Британія застосували нових санкцій проти Ірану за продаж росіянам ударних безпілотників. Ці апарати ворог застосовує для ударів по цивільній і енергетичній інфраструктурі.