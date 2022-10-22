СБУ викрила у Кривому Розі колаборанта, - Вілкул

Служба безпеки України викрила чергового колаборанта у Кривому Розі.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“Мешканець Кривого Рогу – працівник сфери залізничних перевезень – вів активну антиукраїнську діяльність у соцмережах. Зокрема, видавав пости з підтримкою окупації українських територій”, - розповів Вілкул.

Начальник військової адміністрації повідомив, що бригади, котрі слідкують за дотриманням режиму економії електроенергії, примусово відключили від електропостачання 70 комерційних об'єктів, на яких світилась реклама.

Кривий Ріг, в порівнянні з минулим роком, скоротив використання електроенергії на 46% - зокрема, на 60% зменшили вуличне освітлення, на 50% скоротили рух міського електротранспорту, також мінімізовано енергоспоживання на промислових та комунальних підприємствах.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав продовжувати економно споживати електроенергію, аби запобігти відключенням. Енергетики можуть відключати світло на певний час задля проведення ремонтів та збалансування роботи енергосистеми.