На одному із заводів у Кремінній утримують росіян, які відмовилися воювати, - InformNapalm

До затриманих застосовують залякування і психологічний тиск, аби змусити повернутися воювати.

На одному із заводів у м. Кремінна, що в Луганській області, під вартою утримують росіян, які відмовилися воювати.

Про це повідомляє у Telegram міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

"Відомо, що лише в одному 488-му полку (в/ч 12721) близько 70% ЧМОбілізованих після прибуття на передові позиції відмовились воювати, дехто - втік, решту утримують під охороною", - зазначили в InformNapalm.

На затриманих чинять психологічний тиск і залякують. Таким чином хочуть змусити повернутися в підрозділи і йти в атаку хоч частину військових.

В InformNapalm додали, що один із підрозділів 488-полку сьогодні під ударами артилерії Збройних сил України відійшов на декілька кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти деморалізовані через успіхи ЗСУ.

В Генштабі Збройних сил України повідомляли, що росіяни залишають позиції, відходять на безпечну відстань та знищують запаси боєприпасів.