Екснардепу Грановському повідомили про підозру в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Через неї завод недоотримав дохід у розмірі близько 93,3 млн грн.

Сьогодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому народному депутату України в організації корупційної схеми на Одеському припортовому заводі.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За інформацією "Української правди", ідеться про колишнього народного обранця Олександра Грановського.

"Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", - розповіли в НАБУ.

Фото: НАБУ

У бюро додали, що схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. Через неї завод недоотримав дохід у розмірі близько 93,3 млн грн.

У березні 2020-го року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми - довіреній особі екснардепа, заступнику директора припортового заводу, начальнику відділу ОПЗ, а також власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екснардепа та власника компанії оголосили в розшук.

Оскільки місце перебування організатора корупційної схеми не встановили, то про підозру йому повідомили в порядку ст. 278 і ст. 135 КПК України.

Нагадаємо, торік у вересні Одеський припортовий завод вирішив зупинити виробництво. До цього ОПЗ отримав наглядову раду, кандидатів якої погодив Кабмін.