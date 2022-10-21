Єрмак про санкційний список пропагандистів: "Так само винні у геноциді проти українців"

Голова ОПУ пояснив, що санкційна дорожня карта поділена на тих, хто генерує ідеї пропаганди і тих, хто їх поширює.

У новому документі міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола фахівці зосередились на індивідуальних санкціях проти інформаційних солдатів Росії у цій гібридній війні, яку вона веде не лише проти України, а й проти усього цивілізованого світу.

Ці особи не просто розповсюджують наративи Кремля, а побудували ідеологічний фундамент для кривавої агресії. Вони оспівують масові терористичні акти Росії, повідомив у коментарі LB.ua голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він додав, що пропагандисти "обманюють, маніпулюють, систематично міняють місцями добро та зло, закликають вбивати українців та бомбити наші міста, сіють заклики розпочати війну проти інших держав та радіють від перспективи перетворити їх на радіоактивний попіл". "Ці люди є справжніми розпалювачами війни. Вони так само винні у смертях десятків тисяч людей, як і ті, хто натискав на курок чи скидав бомби на лікарні та дитячі садочки. Вони так само винні у геноциді проти українців, як і працівники «Радіо тисячі пагорбів» були винні у геноциді в Руанді. Саме тому ми виокремили пропагандистів у окрему категорію", – пояснив він.

Дорожня карта індивідуальних санкцій позділена на дві великі групи: ті, хто генерують ідеї для пропаганди (ідеологи, експерти, науковці), і ті, хто розповсюджують ці ідеї: журналісти, артисти та зірки.

Окрему увагу приділили одіозним аналітичним центрам, які мають тісні зв’язки з російськими високопосадовцями, підтримують дії терористичної влади, напрацьовують пропагандистські наративи. Єрмак зазначив, що артисти є іноді навіть більш небезпечні, ніж пропагандисти, які працюють під виглядом журналістів. Відомі мільйонній аудиторії виконавці можуть швидко поширювати пропаганду на широкі маси населення через свої акаунти у соціальних мережах.

Голова ОПУ підкреслив, що особи, які потрапили до санкційного списку, розуміють злочинність своєї діяльності. Але їхній цинізм не має меж. Вони вже звикли публічно критикувати Захід, і навіть спокійно розмірковують про війну з різними європейськими країнами, а потім їдуть туди відпочивати чи відправляють навчатися власних дітей.

Єрмак додав, що демократичний світ має ставитися до них так само жорстко, як і до військових злочинців та терористів. У всіх нормальних людей на нашій планеті має спрацювати інстинкт самозбереження – і ми маємо об’єднатися у боротьбі із російською терористичною загрозою.

Нагадаємо, до цього списку внесені, зокрема, громадяни України: Таїсія Повалій, Ані Лорак, Сніжана Єгорова.