На електронні скриньки та у месенджери українців почали надходити листи нібито від пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Про це йдеться на Facebook-сторінці командування.

"Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо)", - зазначили в Генштабі.

Командування закликало українців бути уважними та уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність. Це дасть змогу не допустити зараження комп’ютера чи смартфону.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українцям у месенджерах почали масово розсилати спроби зламу телефону під виглядом "пропозиції роботи". Для звʼязку з неіснуючим рекрутером зловмисники залишають лінк, перехід за яким і може призвести до вразливості телефону.