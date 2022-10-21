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Українцям почали надходити на електронні скриньки та в месенджери листи нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ

Спам-розсилка містить шкідливі файли.

Українцям почали надходити на електронні скриньки та в месенджери листи нібито від пресслужби Генштабу ЗСУ
Фото: moipost.ru

На електронні скриньки та у месенджери українців почали надходити листи нібито від пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Про це йдеться на Facebook-сторінці командування.

"Спам-розсилка листів відбувається з адрес, що не мають жодного стосунку до Збройних Сил України та містить шкідливі файли (віруси, "трояни" тощо)", - зазначили в Генштабі.

Командування закликало українців бути уважними та уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність. Це дасть змогу не допустити зараження комп’ютера чи смартфону.

Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українцям у месенджерах почали масово розсилати спроби зламу телефону під виглядом "пропозиції роботи". Для звʼязку з неіснуючим рекрутером зловмисники залишають лінк, перехід за яким і може призвести до вразливості телефону.

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