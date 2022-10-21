Українцям у месенджерах масово розсилають спроби зламу телефону під виглядом "пропозиції роботи"

Для звʼязку з неіснуючим рекрутером зловмисники залишають лінк, перехід за яким і може призвести до вразливості телефону.

Українцям у месенджерах розсилають повідомлення із хибними пропозиціями роботи. Перехід за лінком, що міститься у смс, призведе до зламу телефону.

Зловмисники використовують і українські, і закордонні номери. Повідомлення розсилаються в різні месенджері, зокрема Telegram і Viber. Вони можуть надходити і в інші додатки.

Фото: скрин телефону

Автором повідомлення вказуються рекрутери компаній, наприклад, Amazon. Пропонується вакансія, яка не вимагає великих зусиль, але при цьому обіцяє хороший заробіток. Для звʼязку з "рекрутером" зловмисники залишили лінк, перехід за яким і може призвести до зламу телефону.

Нагадаємо, що переходити за лінками у повідомленнях від невідомих осіб небезпечно, також небезпечно надавати персональні дані, особливо банківських карток.