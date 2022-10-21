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Українцям у месенджерах масово розсилають спроби зламу телефону під виглядом "пропозиції роботи"

Для звʼязку з неіснуючим рекрутером зловмисники залишають лінк, перехід за яким і може призвести до вразливості телефону. 

Українцям у месенджерах масово розсилають спроби зламу телефону під виглядом "пропозиції роботи"
Фото: скрин телефону

Українцям у месенджерах розсилають повідомлення із хибними пропозиціями роботи. Перехід за лінком, що міститься у смс, призведе до зламу телефону.

Зловмисники використовують і українські, і закордонні номери. Повідомлення розсилаються в різні месенджері, зокрема Telegram і Viber. Вони можуть надходити і в інші додатки. 

Фото: скрин телефону

Автором повідомлення вказуються рекрутери компаній, наприклад, Amazon. Пропонується вакансія, яка не вимагає великих зусиль, але при цьому обіцяє хороший заробіток. Для звʼязку з "рекрутером" зловмисники залишили лінк, перехід за яким і може призвести до зламу телефону. 

Нагадаємо, що переходити за лінками у повідомленнях від невідомих осіб небезпечно, також небезпечно надавати персональні дані, особливо банківських карток. 

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