Голову Федерального агентства з кібербезпеки Німеччини звільнили через звинувачення у зв’язку з РФ

Голову Федерального агентства з кібербезпеки Німеччини Арне Шенбома звільнили через звинувачання у зв'язку з групою хакерів, що є близькою з Росією.

Про це пише BBC.

Розпорядження про звільнення підписала міністр внутрішніх справ Ненсі Фрезер, документ вже набрав чинності.

У МВС заявили, що обвинувачення “підірвали необхідну громадську довіру” до глави відомства.

Звинувачення озвучили у межах розслідування німецького громадського телеканалу ZDF. Колишній голова агентства з кібербезпеки раніше очолював “Раду з кібербезпеки Німеччини”, а в ній, як з’ясували журналісти, донедавна була фірма, яку запідозрили у зв'язку з російськими спецслужбами.

За версією авторів розслідування, берлінська фірма Protelion GmbH, що входить до асоціації, до кінця березня працювала під назвою Infotecs GmbH. Фірма була дочірнім підприємством російської компанії ІнфоТеКС (“Інформаційні технології та комунікаційні системи”), яку заснував колишній співробітник КДБ Андрій Чапчаєв.

Шенбом тісно пов'язаний з “Радою з кібербезпеки”. Перш ніж стати головою федерального агентства він допомагав створювати раду, а у вересні їздив на захід з нагоди його десятиліття.

Сама “Рада з кібербезпеки” вважає звинувачення у зв'язках з Москвою абсурдними. Заснована у 2012 році асоціація консультує компанії, політиків та органи влади з питань кібербезпеки та заявляє, що є політично нейтральною.

Компанію Protelion минулого тижня виключили з асоціації.

Представник німецького МВС заявив, що всі звинувачення щодо Шенбома будуть “ретельно розглянуті”. Поки розслідування триває щодо звільненого чиновника діятиме презумпція невинності.

Раніше німецька газета Handelsblatt писала, що звинувачення на адресу глави агентства з кібербезпеки викликали в уряді “сильне роздратування”.

Шенбом в інтерв’ю журналу Spiegel заявив, що сам намагався ініціювати розгляд щодо себе після появи звинувачень у ЗМІ та відсутності реакції на них уряду.

Нагадаємо, від початку російського вторгнення в Україну на Німеччину почастішали кібератаки. Ситуацію з IT-безпекою в країні депутати Бундестагу характеризували як "вкрай напружену".

У травні російські хакери здійснили низку DDoS-атак на урядові сайти в Німеччині. Зокрема, портали міністерства оборони, Бундестагу, поліції та низки поліцейських служб федеральних земель. Крім того, був тимчасово недоступний сайт канцлера Олафа Шольца. Відповідальність за атаку взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке висловлювалося на підтримку війни Росії проти України.