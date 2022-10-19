Іран погодився надати Росії більше безпілотників і балістичні ракети, – Reuters

Угоди було досягнуто 6 жовтня, коли іранська делегація була в Москві.

Іран погодився надати Росії ракети "земля-земля" на додачу до великої кількості безпілотників. Угода була досягнута 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер і два посадовці партії Революційна гвардія Ірану відвідали Москву. Про це пише Reuters із посиланням на двох іранських високопоставлених посадовців і двох дипломатів.

"Росія просила додаткові безпілотники та іранські балістичні ракети з підвищеною точністю, зокрема ракети "Фатех" і "Золфагар", – стверджує один із дипломатів.

Західний посадовець підтвердив ці дані, зокрема домовленість про постачання "Золфагарів". Це балістична ракета малої дальності, яка здатна вражати цілі на відстані 300-700 км.

Безпілотники Іран може постачати декількох видів, зокрема й "шахіди", що мають боєголовку.

Іранський посадовець заявив, що те, де буде використовуватися зброя – не є "питанням продавця", і що Іран "не приймає чиюсь сторону" у війні.

Аналогічні повідомлення про згоду Ірану на постачання озброєння росіянам писали з посиланням на власні джерела й інші західні медіа. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі атак на українців іранським обладнанням.