​За добу росіяни завдали 10 ракетних та 18 авіаційних ударів по Україні, – Генштаб

Окупанти використали 14 безпілотників "Shahed -136", 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

Розпочалася 238 доба протистояння російському повномасштабному вторгненню. Ворог намагається утримати захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках і не залишає спроб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Огірцеве і Дворічна Харківської області; Білогорівка на Луганщині; Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Так, протягом доби противник завдав 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив понад 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них – Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Курахове Донецької області, Трихати Миколаївської області та Миколаїв. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти використали 14 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва "Shahed -136", 10 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА “Shahed-136” з її території.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області

– з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай Чернігівської області та Юнаківка, Хотінь, Товстодубове і Демченкове Сумської області на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє на Куп’янському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка

– з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Гряниківка, Кам’янка, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Времівка, Микільське, Нескучне, Павлівка, Ольгівське, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку противник намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює артилерійські обстріли в районах більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожого вогню найбільше постраждала інфраструктура Вищетарасівки Дніпропетровської області.

Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету.

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За наявною інформацією, в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію.

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Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, п'ятьох районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та один – артилерії, два склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.