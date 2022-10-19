Окупанти обстріляли з “Градів” та “Ураганів” нещодавно звільнені села на Херсонщині

У Південнобузькому операційному районі обстановка суттєвих змін не зазнала. Вона стабільно контролюється Силами оборони.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.
“Продовжує вогневе ураження по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів”, – йдеться у повідомленні.
Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню “Град” і “Ураган” нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. На щастя, втрат серед населення не було.
Окрім того, ворожою авіацією завдано три удари в район Давидового Броду.
Нагадаємо, вранці 18 жовтня українські оборонці збили над Херсонською областю російський Су-25.