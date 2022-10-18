Сьогодні продовжилася битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент подякував нашим зенітникам, нашим Повітряним силам. Зокрема 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді за збиття чотирьох “Калібрів”. Херсонська зенітна ракетна бригада збила російський штурмовик Су-25.

“Дякую і партнерам – усім, хто допомагає нам із протиповітряною та протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала себе німецька “Айріс-Т” – це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу”, - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що протягом доби терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів - Житомирщина й Київщина, Сумщина, Дніпро й Кривий Ріг, Харківщина та Запоріжжя, Миколаїв та інші міста Південної України, Донбас.

“Зараз так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики й обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Що свідомішим є наше побутове споживання електрики з 17-ї по 23-тю годину, то стабільнішою буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила для пікових годин, допомагає всій країні”, - наголосив Зеленський, і попросив пояснювати це родичам, друзям і сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного й дуже потрібного результату.

Сьогодні у президента було багато нарад і комунікації щодо відновлення інфраструктури. Завтра запланована ще одна загальна нарада щодо ситуації в енергетиці. Опрацьовуються всі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів.

“Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а в підсумку пішли на поклон у Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони й ракети. Стратегічно це їм усе одно нічим не допоможе. Лише додатково доводить світу, що Росія – на траєкторії свого програшу й намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні завдяки іранським дронам у терористів іще можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки”, - запевнив президент України.

Він додав, що 237 днів цієї війни доводять - ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози. Якщо діємо разом – усі українці й народи вільного світу.

“Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії – її парламент визнав Росію державою – спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору і європейське офіційне ставлення до Росії повністю збігалися. Терор має отримувати всі види реакції – на полі бою, санкційну та юридичну”, - підкреслив президент.

Сьогодні Зеленський провів нараду щодо опрацювання у структурах ООН проекту резолюції щодо створення компенсаційного механізму, який забезпечить компенсацію за рахунок російських активів усієї шкоди за цю війну.

“Сьогодні відбулося чергове розширення нашої платформи United24. Ця державна фандрейзингова платформа зібрала вже понад 200 мільйонів доларів від людей із десятків країн. Олександр Усик став новим амбасадором United24. Я щойно говорив з ним і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр зосередиться на проектах, присвячених відбудові нашої країни, зокрема у Київській області. Просто нагадаю, що амбасадорами разом з Усиком уже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, Лієв Шрайбер, Барбра Стрейзанд і Марк Гемілл”, - нагадав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні на рахунки України надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Очікуємо й інші транші за цим пакетом обсягом 9 мільярдів євро загалом.

Нагадаємо, Зеленський привітав Ульфа Крістерссона з обранням на посаду прем’єр-міністра Швеції.