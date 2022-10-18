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Литва передала шість позашляховиків для українських природних парків

Литва передала шість позашляховиків для українських природних парків
Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Міністерство навколишнього середовища Литви передало шість позашляховиків для українських природних парків.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Авто отримали "Пуща Радзивіла", Національний природний парк "Тузлівські лимани" і Гетьманський національний природний парк.

Ключі від позашляховиків вручили представникам парків у Яворівському національному природному парку на Львівщині. 

Під час візиту представники природоохоронних установ України оглянули хід будівництва еколого-просвітницького центру в рекреаційній зоні "Верещиця" Яворівського національного парку. Його створили в межах програми "Польща-Білорусь-Україна-2020" завдяки  проєкту "РовеЛове Розточчя - разом попри кордони".

Нагадаємо, Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink. А мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс запропонував скромно відсвяткувати Різдво, натомість гроші пожертвувати нашій державі.

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