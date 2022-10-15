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Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України

Інший варіант - знайти альтернативного постачальника послуги.

Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Литва закликала союзників вирішити проблему, яка може постати перед Україною у випадку відключення супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. 

“З’єднання з Інтернетом в Україні є надто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи. Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника”, - написав Ландсбергіс. 

Він додав, що Литва готова зробити свій внесок у цю справу.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

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